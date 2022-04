Leicester, Rodgers: "Prestazione ottima, se vogliamo essere una buona squadra dobbiamo iniziare subito forte"

Ieri sera il Leicester ha pareggiato 1-1 in casa dell'Everton, questo il commento di Brendan Rodgers a fine gara: "La prestazione è stata ottima, siamo stati eccezionali nel gioco, abbiamo avuto il controllo per la maggior parte del tempo. Siamo delusi per il gol nel finale ma nel complesso i giocatori hanno fatto un grande sforzo e giocato un bel calcio. Il nostro ritmo è stato buono, l'unico rimpianto è non aver segnato quando eravamo in buone posizioni".

Soddisfatto del primo tempo?

"Sì, nelle ultime partite abbiamo rafforzato quest'idea per cui se vuoi avere un'identità da buona squadra, devi iniziare forte. L'abbiamo fatto in trasferta a Newcastle molto bene, anche qui molto bene".