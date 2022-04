Leicester, Rodgers: «Con la Roma ottima partita, qualche cambio con il Tottenham. Castagne sta bene, valuterò se rischiare Vardy»

«Quella di ieri sera è stata un'ottima prestazione, ovviamente dobbiamo ricaricarci e recuperare nel miglior modo possibile. Il nostro programma nelle ultime settimane è stato molto impegnativo ma era quello che volevamo». Dopo l'1-1 con la Roma nel primo atto delle semifinali di Conference League, Brendan Rodgers torna a parlare.

L'allenatore del Leicester è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di campionato con il Tottenham di domenica prossima. Preannunciando anche un inevitabile turn over in vista del match di ritorno con i giallorossi di giovedì prossimo. «Faremo qualche cambio, ma metterò sempre in campo una squadra in grado di fare risultato - ha aggiunto Rodgers - Sono felice per i giocatori, più o meno tutti in queste settimane hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra. Siamo in quella parte della stagione in cui ci giochiamo qualcosa, questo dà sempre motivazioni extra e obiettivi ai giocatori. Ovviamente non ci stiamo allenando tanto con la stessa intensità, è difficile quando si gioca tanto e poi si deve recuperare. Per fortuna siamo quasi al completo, sono pochi i giocatori indisponibili. Per giocare la Premier League e qualsiasi altra competizione serve una rosa all'altezza, noi abbiamo cercato di costruirla. Ci sono molte partite impegnative nel prossimo mese, ma sono sfide eccitanti. Sono sicuro che i miei preferirebbero più giocare che allenarsi``».

Rodgers fa il punto anche sulle condizioni di Timothy Castagne e Jamie Vardy. Il terzino belga è uscito per un problema fisico nel primo tempo del match con la Roma. «Ha fatto gli esami del caso, è tutto a posto», dice al riguardo il tecnico delle Foxes, che poi fa il punto anche sulle condizioni dell'attaccante, rientrato ieri dal primo minuto: «È andata bene, ha messo 60 minuti nelle gambe. Ora vedremo come sta, con tutte le partite che dovremo giocare avrà bisogno di tempo per riprendersi. Valuteremo domani ma si è allenato in gruppo per pochi giorni. Deve pensare a recuperare bene, poi deciderò se sia troppo rischioso farlo giocare con il Tottenham, se farlo giocare dall'inizio o a partita in corso oppure risparmiarlo per giovedì».