Leicester, Rodgers: "Con la Roma la formazione sarà simile a quella contro l'Aston Villa. Pereira è pronto"

LCFC TV - Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club riguardo al termine della partita contro l'Aston Villa, terminata sul punteggio di 0-0. Inoltre il tecnico si è soffermato anche sulla sfida di giovedì, nella quale le Foxes affronteranno la Roma nella semifinale di andata di Conference League. Questo uno stralcio delle sue parole: "Molti dei calciatori che abbiamo visto contro l'Aston Villa saranno schierati contro la Roma. A centrocampo non abbiamo molta scelta, questa è la realtà. I miei giocatori hanno mostrato spirito di adattamento e grande professionalità. Ricardo Pereira sta tornando in forma, sarà fresco e pronto per giovedì contro la Roma. Quest'anno abbiamo avuto poco Vardy, ma ora è tornato e si spera possa dare il suo contributo sino a fine stagione".

