Leicester, Lookman: "Abbiamo giocato bene contro la Roma. All'Olimpico ci sarà un'atmosfera fantastica" (VIDEO)

LCFC TV - Ademola Lookman, attaccante del Leicester e giocatore fondamentale nell'azione del pareggio delle Foxes contro la Roma nella sfida valida per l'andata della semifinale di Conference League, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Queste le sue dichiarazioni.

1-1 contro la Roma, come è stato il match?

"La partita è stata buona, una semifinale di una competizione europea è sempre un match speciale. Abbiamo giocato bene e mostrato le nostre qualità. Proveremo a vincere la prossima settimana".

Hai segnato in semifinale, parlaci del gol.

"Barnes è andato sul fondo ed io ho provato ad inserirmi in area per il tap-in. Alla fine il pallone è arrivato ed è andata bene così".

In occasione del gol hai lottato contro un difensore, sembrava fosse wrestling.

"Sì, cercavo di liberarmi per toccare il pallone e spedirlo in porta. Ce l'ho fatta".

Il boato dei tifosi dopo il tuo gol è stato incredibile.

"Il pubblico ci ha dato molta energia, soprattutto nel secondo tempo. Questa è una cosa positiva".

Dopo il gol, l'inerzia della partita sembrava in favore del Leicester.

"Sì, era dalla nostra parte, ma anche loro ci hanno creato qualche problema".

Sembrava una di quelle partite in cui le cose non vi stavano riuscendo, è stato frustrante?

"Quando le cose non riescono bisogna continuare ad andare avanti e lottare fino al fischio finale. Questa è la mia natura. Nel secondo tempo le cose sono andate meglio".

Tra 7 giorni ci sarà il ritorno allo Stadio Olimpico e saranno presenti 70 mila spettatori. Sarà qualcosa di veramente emozionante.

"Ci sarà un'atmosfera fantastica, ma dobbiamo pensare partita per partita e domenica giochiamo un match di Premier League e dopo ci concentreremo per ottenere un risultato positivo a Roma".