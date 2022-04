Leicester, Justin: "Contenti di non aver subito gol. Vogliamo ripeterci anche con la Roma" (VIDEO)

LCFC TV - James Justin, terzino del Leicester, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in seguito al pareggio per 0-0 ottenuto contro l'Aston Villa. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Penso che lo 0-0 sia un risultato giusto per quanto visto in campo. Siamo contenti per non aver subito gol, ci è mancato quel guizzo in più per segnare. Vogliamo ripeterci contro la Roma".

