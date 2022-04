La Roma pareggia a Leicester e conferma il tabù Inghilterra. Mai una vittoria di un club italiano in una semifinale Uefa in terra inglese

La Roma conferma il tabù Inghilterra. I giallorossi, infatti, continuano a non vincere in terra inglese. Quello di stasera contro il Leicester, con il match finito 1-1, è il terzo pareggio in 9 gare a fronte di 6 sconfitte, alcune tra le più rovinose della storia giallorossa come quelle di Manchester e Liverpool. E la statistica non va meglio se allargata agli altri club italiani: nessuna squadra infatti ha mai vinto una semifinale in trasferta contro formazioni inglesi in competizioni UEFA. Il bilancio è di 5 pareggi e 9 sconfitte in 14 gare.

