In un Olimpico sold out va in scena il secondo round dei quarti di finale di Conference League tra Roma e Bodø/Glimt dopo le polemiche successive alla gara d'andata: i giallorossi sono chiamati a ribaltare il 2-1 dei norvegesi per accedere in semifinale. Al termine del primo tempo giallorossi avanti 3-0: la sblocca Abraham in apertura, poi doppietta di Zaniolo. Questi gli scatti del match: