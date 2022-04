FOTO e VIDEO - Roma-Bodø/Glimt: l'arrivo all'Olimpico tra l'entusiasmo dei tifosi. Mourinho è sceso per salutare tutti

C'è entusiasmo e l'Olimpico sold out: sarà questa la cornice in cui la Roma scenderà in campo contro il Bodø/Glimt alle 21.00 nel ritorno dei quarti di finale di Conference League con l'obiettivo di ribaltare il risultato dell'andata ed accedere in semifinale.

E all'arrivo all'Olimpico la Roma ha potuto assaporare la carica e l'entusiasmo dei tifosi, come documentato da LAROMA24.IT:

Inoltre, come aggiunge il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, lungo il percorso per arrivare allo stadio, su viale Angelico il pullman della squadra si è fermato davanti ad un gruppo di tifosi e Mourinho è sceso in strada per salutare.