FOTO e VIDEO - Panoramica all'interno del King Power Stadium: dal campo agli spogliatoi

DA LEICESTER MDR - Il King Power Stadium sarà teatro della sfida tra Leicester e Roma, valida per l'andata della semifinale di Conference League ed in programma domani alle ore 21:00. A poco meno di 24 ore dall'importantissimo match, il campo si presenta in perfette condizioni e lo stadio, così come gli spogliatoi, sono già pronti ad accogliere le due squadre.