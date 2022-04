FOTO E VIDEO - Bagno di folla per Mou al termine della conferenza stampa post partita: Special One acclamato anche dai tifosi inglesi

Un vero e proprio bagno di folla per Josè Mourinho, che sembra aver lasciato un ottimo ricordo di sé in Inghilterra. Al termine della conferenza stampa tenutasi a commento di Leicester-Roma, il tecnico giallorosso si è concesso a tanti tifosi - molti di casa - per i selfie d'ordinanza. Di seguito le immagini dell'episodio.

? Bagno di folla per Josè #Mourinho al termine della conferenza stampa post partita. Acclamato dai tifosi inglesi presenti al King Power#LeicesterRoma #asroma ??? pic.twitter.com/5oC4dUDrQl — laroma24.it (@LAROMA24) April 28, 2022