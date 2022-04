Europa League, non basta Muriel all'Atalanta: 1-1 in casa del Lipsia

Oltre che in Conference League, che vede protagonista la Roma alle 21.00 in casa del Bodø/Glimt, si gioca anche in Europa League: alle 18.45 l'Atalanta ha affrontato in trasferta il Lipsia nella gara d'andata dei quarti di finale della competizione, pareggiando 1-1. I nerazzurri passano in vantaggio al 17' con Muriel, ma nella ripresa i padroni di casa trovano il pari grazie all'autogol di Zappacosta. Da segnalare anche un rigore parato da Musso ad Andre Silva.