Europa League, colpo Eintracht Francoforte: 2-1 in casa del West Ham. Lipsia-Rangers 1-0

Terminano le due sfide valide per la semifinale di andata di Europa League. Il risultato più clamoroso è sicuramente quello ottenuto dall'Eintracht Francoforte, che ha vinto 2-1 in casa del West Ham: decisive le reti di Knauff e Kamada. Per gli inglesi a segno Antonio.

Il Lipsia invece non sbaglia e, anche se con grande difficoltà, si impone sui Rangers per 1-0 grazie alla rete di Angelino al minuto 85.

Entrambe le partite rimangono apertissime e verrà deciso tutto nei match di ritorno, in programma tra una settimana.