Termina l'avventura in Europa League dell'Atalanta. Dopo l'1-1 nella sfida d'andata in Germania, l'Atalanta perde 2-0 in casa contro il Lipsia nei quarti di finale di ritorno della competizione europea: la doppietta di Nkunku (18' e rig. 87') gela il Gewiss Stadium ed elimina la squadra di Gasperini.