Conference League: Zaniolo giocatore della settimana (VIDEO)

Con una tripletta di Nicolò Zaniolo e la rete di Tammy Abraham la Roma liquida il Bodø/Glimt all'Olimpico nel ritorno dei quarti di Conference League e accede in semifinale, dove affronterà il Leicester. L'account della competizione europea su Twitter celebra il 22 giallorosso nominandolo giocatore della settimana:

? Nicolò Zaniolo wins Player of the Week after scoring a hat-trick ⚽️⚽️⚽️✅

? Agree?#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/tcVPsk6XPv

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 15, 2022