Conference League: vince il Feyenoord nell'altra semifinale, 3-2 al Marsiglia

Risultato a favore del Feyenoord, ma ancora tutto aperto in vista del ritorno della prossima settimana. Finisce con la vittoria degli olandesi per 3-2 ai danni del Marsiglia l'altra semifinale d'andata di Conference League. Al de Kuip il Feyenoord va subito al doppio vantaggio grazie a Dessers (18') e Sinisterra (20'), i francesi rimontano con Dieng (28') e l'ex romanista Gerson (40'). In apertura di secondo tempo Dessers (46') trova la doppietta. L'olandese, arrivato a quota 10 reti, sorpassa Abraham nella classifica marcatori della Conference League.