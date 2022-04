Conference League, ROMA-BODØ/GLIMT: le formazioni UFFICIALI. Torna Mancini, Zaniolo dal 1'. Riscaldamento in corso (VIDEO)

LAROMA24.IT - In un Olimpico sold out va in scena alle 21.00 il secondo round dei quarti di finale di Conference League tra Roma e Bodø/Glimt dopo le polemiche successive alla gara d'andata: i giallorossi sono chiamati a ribaltare il 2-1 dei norvegesi per accedere in semifinale.

José Mourinho ritrova Mancini nel terzetto difensivo con Smalling e Ibañez e ripropone a sinistra Zalewski, subentrato con la Salernitana. In mezzo al campo fuori Sergio Oliveira, mentre rientrano dal 1' Pellegrini, dopo la squalifica scontata in campionato, e Zaniolo. Nel Bodo, senza Knutsen in panchina, torna titolare Solbakken, assente nella sfida d'andata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Viña, Maitland-Niles, Bove, Veretout, Sergio Oliveira, Carles Perez, El Shaarawy, Felix, Shomurodov.

All.: Mourinho.

BODØ/GLIMT: Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken.

A disp.: Smits, Larsen, Kvile, Konradsen, Brunstad Fet, Mugisha, Pellegrino, Boniface, Nordås.

All.: Kalvenes (vice di Knutsen, che sarà in tribuna).

Arbitro: José María Sánchez. Assistenti: Raúl Cabañero -Iñigo. IV uomo: Cesar Soto Grado.

PREPARTITA

20.30 - La Roma entra in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita:

20.05 - L'atmosfera calda all'Olimpico a circa un'ora dal fischio d'inizio:

19.55 - I giocatori del Bodo sono sul prato dell'Olimpico per il consueto sopralluogo pre-partita:

19.50 - Il Bodo annuncia l'11 ufficiale:

19.45 - La Roma arriva all'Olimpico, come mostra con un video su Twitter il club giallorosso:

19.40 - Anche la Roma comunica le scelte di Mourinho:

19.35 - L'Uefa annuncia le formazioni ufficiali. Roma in campo così: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.