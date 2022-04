Il programma dei quarti di finale di ritorno di Conference League si apre in Olanda con la sfida tra PSV Eindhoven e Leicester, in scena alle 18.45: dopo lo 0-0 maturato all'andata, gli inglesi vincono in rimonta per 2-1 e volano in semifinale. Apre la rete di Zahavi per i padroni di casa, ma nella ripresa Maddison e Pereira ribaltano il punteggio.

Il Leicester sfiderà in semifinale la vincente di Roma-Bodø/Glimt, che si disputerà alle 21.00.