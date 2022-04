Conference League: prima vittoria del Bodo in campionato, 2-1 al Sandefjord. Solbakken rientra e mette l'assist decisivo

Aspettando la trasferta di Roma di giovedì, il Bodo/Glimt allunga la serie positiva e trova la prima vittoria in campionato della stagione che si è appena aperta in Norvegia. Dopo il pari con il Rosenborg alla prima di campionato, l'undici di Knutsen passa per 2-1 sul campo del Sandefjord.

Turnover limitatissimo da parte del tecnico scandinavo, che schiera dal 1' per 10 undicesimi lo stesso undici che aveva battuto la Roma all'andata dei quarti di Conference. Unica novità in attacco, con Espejord che ha fatto posto a Boniface, autore del gol che ha sbloccato la partita al 14'. Pari dei padroni di casa nel secondo tempo, il gol vittoria è stato firmato da Saltnes al 76' su assist del rientrante Solbakken, subentrato al 73' al posto di Koomson.