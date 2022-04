In scena alle 18.45 la prima sfida dei quarti di finale di Conference League: l'andata tra Feyenoord e Slavia Praga termina 3-3. Apre al 10' la rete di Sinisterra per i padroni di casa, pareggia in chiusura di primo tempo Olayinka. Nella ripresa lo Slavia Praga si porta avanti con Sor al 67', ma Senesi firma il 2-2 al 74'. Nei minuti finali Kokcu sigla il 3-2 per il Feyenoord, raggiunto da Traoré.