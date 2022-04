Conference League, pari per il Leicester in campionato: 1-1 con l'Everton, Richarlison al 93' risponde a Barnes

Pareggio che sa di beffa per il Leicester di Brendan Rodgers in Premier League. I prossimi avversari della Roma in Conference League hanno mancato di nuovo l'appuntamento con i tre punti: contro l'Everton di Frank Lampard, impegnato nella lotta per non retrocedere, è arrivato soltanto un pareggio, con il risultato di 1-1. Il Leicester era passato in vantaggio grazie al gol segnato da Harvey Barnes dopo appena 5' di gioco, ma Richarlison al 93' ha gelato Rodgers e i suoi. Per la seconda gara consecutiva il Leicester ha preso un gol negli ultimi minuti di gioco: è successo anche nel precedente turno di campionato contro il Newcastle, che aveva segnato il gol della vittoria al 95'.