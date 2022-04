Conference League, pari in Premier per il Leicester: 0-0 con l'Aston Villa. Vardy in campo dal 71'

Impegno in campionato per il Leicester di Brendan Rodgers prima della semifinale d'andata di Conference League contro la Roma in programma giovedì sera al King Power Stadium. In casa con l'Aston Villa il Leicester non va oltre il pareggio: finisce 0-0 nella 34a giornata di Premier League.

Nonostante il risultato e la posizione di classifica dei suoi, al 10° posto a quota 42 punti, il tecnico delle Foxes può sorridere per il ritorno in campo di Jamie Vardy: l'attaccante inglese, out da un mese e mezzo, è subentrato al 71' sostituendo Patson Daka.