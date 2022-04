Conference League, l'ufficialità dell'Uefa: dalle semifinali arriva il Var

La notizia era già circolata ma solo oggi l'Uefa, tramite un comunicato, le ha donato i contorni dell'ufficialità: per semifinali e finale di Conference League, ci sarà il Var, finora assente nella terza competizione europea. Questa la nota pubblicata:

"La UEFA ha deciso di introdurre gli assistenti video arbitrali (VAR) per le semifinali della UEFA Europa Conference League. Come già annunciato in precedenza, il sistema VAR sarà utilizzato anche nella finale di Tirana, in Albania, del 25 maggio”, si legge nella nota. “È attualmente allo studio il possibile utilizzo del VAR nelle fasi precedenti della competizione nella prossima stagione. Le semifinali si giocheranno il 28 aprile e il 5 maggio".

(uefa.com)