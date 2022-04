Conference League, LEICESTER-ROMA: le probabili formazioni. Zaniolo dal 1' (FOTO e VIDEO)

DA LEICESTER MDR - È tempo di Conference League per la Roma per inseguire il "sogno" della finale. Alle 21.00 i giallorossi sono di scena al King Power Stadium per il primo round della semifinale della competizione europea contro il Leicester di Brendan Rodgers - che recupera Vardy, ma dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina -. José Mourinho, invece, ritrova Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo, assenti con l'Inter, e li schiera dal 1'. Il portoghese conferma il terzetto difensivo davanti a Rui Patricio e le corsie affidate a Karsdorp e Zalewski, davanti si affida a Pellegrini e Zaniolo per supportare Tammy Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LEICESTER: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Albrighton, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Maddison; Iheanacho.

A disp.: Ward, Odunze, Justin, Thomas, Soyuncu, Amartey, Vestergaard, Choudhury, Soumare, Perez, Lookman, Daka, Vardy.

All.: Rodgers.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Maitland-Niles, Spinazzola, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande. Assistenti: Juan Carlos Yuste - Roberto Alonso Fernández. IV uomo: Jesús Gil Manzano. VAR: Juan Martínez Munuera. AVAR: Alejandro Hernández.

PREPARTITA

19.15 - La Roma offre su Twitter una panoramica del King Power Stadium: