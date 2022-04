Conference League: cartellini azzerati dopo i quarti di finale. Niente diffida per Mancini, Cristante, Ibañez, Kumbulla e Viña

Con il passaggio alle semifinali di Conference League, una buona notizia per la Roma. La qualificazione tra le prime 4 della neonata competizione continentale comporta anche la cancellazione delle diffide. Da regolamento UEFA infatti i cartellini gialli accumulati durante le precedenti fasi si azzerano dopo i quarti di finale.

Cancellata quindi la diffida per Cristante, Ibañez, Kumbulla e Viña, che nei precedenti turni avevano accumulato 2 ammonizioni a testa. Niente diffida nemmeno per Mancini, che dopo aver già scontato la prima squalifica nel match di ritorno contro il Vitesse oggi nel corso del match con il Bodo è stato sanzionato per la quarta volta. Buona notizia per Mourinho, che potrà contare quindi su tutti gli effettivi per la doppia sfida con il Leicester.