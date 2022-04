Champions League: De Bruyne decide Manchester City-Atletico Madrid. Benfica-Liverpool 1-3

Torna la Champions League e nella giornata di oggi sono andate in scena le prime due gare valide per l'andata dei quarti di finale. Il Manchester City è riuscito ad abbattere il muro difensivo eretto dall'Atletico Madrid di Simeone grazie all'invenzione di De Bruyne al minuto 70. Il Liverpool invece ha rispettato i pronostici e si è aggiudicato la prima sfida contro il Benfica, vincendo 1-3 in casa dei portoghesi. La prima frazione di gioco si è conclusa sullo 0-2, firmato da Konaté e Mané. All'inizio del secondo tempo Nuñez ha ridato speranze ai padroni di casa, ma il gol nel finale di Luis Diaz ha permesso ai Reds di ottenere un buon vantaggio in vista del match di ritorno.