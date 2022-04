Bodø/Glimt, Sampsted: "Il 6-1 un grande shock per la Roma. Sarà interessante giocare ancora contro i giallorossi"

Al sito sportivo ha concesso un'intervista il terzino del Bodø/Glimt, Alfons Sampsted, in vista dell'andata dei quarti di finale di Conference League contro la Roma in programma giovedì sera in Norvegia. Le sue dichiarazioni:

Il Bodo Glimt ha ottenuto risultati straordinari in Norvegia e nella Conference. Il vostro modo di giocare può essere d’esempio per altre squadre del Nord Europa?

“Sì, credo che il modo in cui giochiamo sia molto efficace ed è possibile che altre squadre giochino come facciamo noi. Ma il duro lavoro e la dedizione sono ciò che serve per arrivarci”.

Avete battuto la Roma 6-1, ma la squadra è cambiata. Pensi di poter ripetere questo risultato?

“Sarà sicuramente interessante giocare ancora contro la Roma, ed è anche una grande sfida cercare di ricreare la prestazione che abbiamo fatto contro di loro l’ultima volta che abbiamo giocato a Bodo. Ma dobbiamo credere nel nostro sistema e abilità e fare il nostro gioco”.

Cosa ne pensi di Mourinho? Il suo carattere è molto particolare.

“Mi piace, mi è sempre piaciuto guardarlo già quando ero piccolo. Sono un tifoso del Chelsea in Inghilterra e mi è piaciuto molto mentre li allenava”.

Com’è stato battere 6-1 la Roma? Mourinho l’ha definita la peggior sconfitta della sua carriera. Com’è stato vivere quei momenti in campo?

“Difficile a dirsi, ho visto i loro giocatori frustrati e sono andati dai loro tifosi per scusarsi, immagino. Ma onestamente ero principalmente concentrato sul godermi la nostra vittoria e festeggiare con i miei compagni di squadra e i miei fan. Ma suppongo che sia stato un grande shock per loro, si aspettavano sicuramente un risultato diverso prima del match”.

[...]

Molti ex giocatori del Bodo sono arrivati ​​in campionati importanti. Il tuo obiettivo è la Serie A?

“Giocare in Italia sarebbe un sogno, c’è qualcosa di molto attraente nell’atmosfera e nell’interesse per il calcio italiano che mi piace”.

Hai mai avuto contatti con club italiani?

“Non proprio, mi sono concentrato sul mio sviluppo a Bodo Glimt e non sono stato bloccato nelle trattative con altri club. Ma se il club giusto arriva al momento giusto, chissà cosa potrebbe succedere”.

(serieanews.com)

