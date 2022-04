Bodø/Glimt-Roma, Knutsen: "C'è stato poco fair-play, un loro assistente si è comportato come un pazzo"

Al termine del match vinto 2-1 dal Bodø/Glimt contro la Roma, ha parlato il tecnico dei norvegesi Knutsen, accusato da Pellegrini nel post partita di aver aggredito il preparatore dei portieri Nuno Santos. Le sue parole:

KNUTSEN IN CONFERENZA STAMPA

Sulle discussioni con la panchina della Roma durante la partita.

"Beh, l'avevano detto prima della partita. Non c'è stato molto fair play. Sono venuti con un "atteggiamento" diverso in questa gara. L'assistente si è comportato come un pazzo. Mi ha insultato prima della partita e ha continuato a farlo per tutta la gara. C'è così poco fair play che può interferire con il mio lavoro. Un modo di comportarsi che non avevo mai visto prima..."

Sulla stretta di mano con Mourinho

"Dobbiamo. Siamo colleghi"