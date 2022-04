Bodo/Glimt-Roma, episodio Knutsen-Nuno Santos: la polizia interroga i presenti, smentite dal club norvegese

Dopo l'episodio raccontato da Lorenzo Pellegrini al termine di Bodo/Glimt-Roma, andata dei quarti di finale di Conference League, tra il tecnico del club norvegese Knutsen e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos, la polizia norvegese ha interrogato Nuno Santos, l’allenatore del Bodo e tutti i presenti - calciatori, magazzinieri e inservienti dello stadio - sull'accaduto. Lo fa sapere l'emittente televisiva.

Il Bodo intanto nega che ci siano stati episodi violenti. L'ufficio stampa del club ha di fatto fornito una versione contrapposta a quella di Pellegrini, secondo la quale Knutsen non avrebbe aggredito nessuno liquidando la faccenda come un semplice "incidente". La polizia norvegese ha confermato di essere stata contattata in seguito a un tafferuglio nel tunnel dello spogliatoio dell'Aspmyra, ma che la situazione è poi tornata alla normalità. Le autorità scandinave negano che ci siano stati atti di violenza e con molta probabilità le indagini non proseguiranno. Resta sempre sullo sfondo la possibilità di un'inchiesta dell'UEFA a carico dei protagonisti.

