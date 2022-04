Bodo/Glimt-Roma: alle 19.30 l'apertura dei cancelli dell'Aspmyra. Studiati metodi d'accesso alternativi per evitare il contatto tra tifoserie

Manca sempre meno ai quarti di finale d'andata di Conference League che vedranno affrontarsi Bodo/Glimt e Roma. Con il fischio d'inizio fissato per giovedì alle 21, il club norvegese raccomanda ai tifosi in possesso di un titolo d'accesso all'evento di recarsi allo stadio Aspmyra con il dovuto anticipo: i cancelli dell'impianto apriranno alle 19.30, e la società di casa consiglia di non arrivare sul posto dopo le 20.00. Per motivi di ordine pubblico, poi, verrà chiuso l'accesso alla tribuna Havet: il settore rimarrà aperto per i tifosi del Bodo/Glimt, che potranno però accedervi solo con un percorso alternativo rispetto a quello usuale, per evitare contatti con la tifoseria giallorossa.

(glimt.no)

