Bodo/Glimt: rifinitura all'Olimpico (FOTO)

Ultimi preparativi anche per il Bodo/Glimt alla sfida di domani. Gli avversari della Roma nei quarti di Conference League hanno svolto l'allenamento di rifinitura sul campo dello stadio Olimpico. Presente anche il tecnico Knutsen, che domani non sarà in panchina dopo che la UEFA ha confermato la sospensione cautelare per i fatti del match d'andata. I norvegesi, arrivati a Roma già da lunedì, in questi giorni si sono allenati a Formello nel centro sportivo della Lazio.