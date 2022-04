Ultime ore di avvicinamento alla sfida di ritorno tra Roma e Bodo/Glimt che stasera, alle 21, si contenderanno un posto tra le 4 semifinalisti della Conference League. I norvegesi, in mattinata, hanno effettuato un'ultima rifinitura al centro sportivo dell'Urbetevere, in via della Pisana, quindi particolarmente vicino all'hotel dove alloggia il Bodo in questi giorni romani.