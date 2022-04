Bodo Glimt: venduti 1571 biglietti per la trasferta di Roma

Il Bodo Glimt arriverà a Roma oggi per vivere l'avvicinamento alla sfida di giovedì allenandosi su campi di erba naturale, al contrario di quelli utilizzati in Norvegia. Come fa sapere il club su Twitter, sono 1571 i tagliandi venduti per il settore ospiti, più di quanti ce n'erano nel match dell'Olimpico del girone eliminatorio.

