Alisson: "Roma in finale di Conference e Liverpool di Champions? Andrebbe benissimo"

SKY SPORT - Alla vigilia di Liverpool-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League, il portiere dei Reds ed ex giallorosso Alisson ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva rispondendo anche ad una domanda sul percorso della Roma in Europa: "Roma in finale di Conference League e Liverpool in finale di Champions? Andrebbe benissimo per me... (ride, ndr)".