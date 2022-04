Abraham da record: 24 gol al primo anno, raggiunto il primato di Volk

Tre partite a secco, poi ha sbloccato la partita più importante dopo 5 minuti. Tammy Abraham ha messo a segno il 24esimo gol stagionale aprendo le marcature del match di Conference League contro il Bodo/Glimt. Ruolino aggiornato: 15 reti in campionato, 8 in Europa e 1 in Coppa Italia. Raggiunto il traguardo del miglior marcatore in assoluto al primo anno alla Roma: eguagliato Rodolfo Volk, che deteneva il precedente primato con 24 centri nella Divisione Nazione 1929/30.

Non solo: Abraham è il terzo giocatore della Roma a raggiungere la quota di 24 gol in tutte le competizioni dal 2000 ad oggi. In precedenza c'erano riusciti Edin Dzeko e Francesco Totti, entrambi per due volte.