ABRAHAM: "Leicester? Buona squadra, ma se giochiamo come sappiamo non avremo problemi" (VIDEO)

ROMA TV+ - Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club per commentare la sfida contro il Leicester, valida per la semifinale di andata di Conference League ed in programma domani alle ore 21:00. Queste le sue dichiarazioni: "E' una partita che non vediamo l'ora di giocare. Dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo fatto un buon allenamento oggi. Conosco il valore del Leicester e se giochiamo come sappiamo fare, se restiamo concentrati, se diamo battaglia, non avremo problemi".

Sul Leicester.

"Sono una buona squadra, l'ho affrontata un paio di volte e sono sempre stati ostici, so cosa aspettarmi. Come ho detto, noi siamo pronti. Non vediamo l'ora di andare lì e scendere in campo".

Sulla forma fisica.

"Io mi sento bene. Ho giocato molte partite, ma questa è la vita di un professionista. Mi prendo cura di me stesso, cerco di recuperare sempre al meglio per poter aiutare la squadra".