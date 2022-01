Coppa Italia, battuto il Cagliari 1-0: il Sassuolo contro la Juve ai quarti

In via di definizione il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia con le ultime due sfide valide per gli ottavi, Inter-Empoli e Roma-Lecce, in programma tra questa sera e domani. Nel pomeriggio il Sassuolo ha superato il Cagliari 1-0 al Mapei Stadium: la rete di Harroui ha consentito alla squadra di Dionisi di accedere ai quarti, dove affronterà la Juventus.