VIDEO - Mourinho: "Non recuperiamo nessuno per domani. Farò turnover ma schiererò la squadra più forte possibile"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match della fase a gironi di Conference League, nel quale la Roma affronterà il CSKA Sofia. Alla domanda riguardo a chi scenderà in campo domani, l'allenatore portoghese ha risposto così: "Abbiamo lasciato fuori tutti i giocatori che erano infortunati, non abbiamo recuperato nessuno per questa partita. Lasceremo anche qualcun altro fuori perché abbiamo tante partite e tanti giocatori con problemi e non possiamo rischiare con tutti. Giocheremo con la squadra più forte possibile. Avremo una struttura con 4-5 giocatori che giocano sempre. L'obiettivo non cambia: rispettiamo il Cska, ma vogliamo vincere".