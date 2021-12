VIDEO - Cristante: "Mi sento bene dopo la quarantena. Domani vogliamo vincere dopo le due sconfitte"

Bryan Cristante, in compagnia di José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il CSKA Sofia, valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Il centrocampista ha parlato delle sue condizioni dopo aver contratto il coronavirus ed infine si è soffermato anche sulla partita di domani: "Mi sento bene dopo la quarantena, ci vorrà qualche partita per tornare al meglio però sto bene. Vogliamo vincere, veniamo da due sconfitte quindi siamo carichi per ripartire da qui".