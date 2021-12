Roma in gol per 20 gare consecutive nelle competizioni Uefa: 2a italiana a riuscirci dopo la Juve

Impegnata in Conference League sul campo del CSKA Sofia, la Roma al termine del primo tempo è in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Tammy Abraham e Borja Mayoral. E, come fa sapere il portale di statistiche, la formazione giallorossa è la seconda squadra italiana in grado di segnare almeno un gol per 20 partite di fila nelle competizioni europee Uefa dopo la Juventus (21 reti tra il 1996 e il 1997).





