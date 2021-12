Europa League, Napoli-Leicester 3-2: un super Elmas condanna gli inglesi agli spareggi di Conference League

Il Napoli non sbaglia la partita decisiva e vince 3-2 contro il Leicester. Dopo 24 minuti i partenopei si sono trovati in vantaggio di due reti grazie a Ounas ed Elmas, ma in 6 minuti le Foxes hanno portato il match sul punteggio di parità. Il primo tempo è terminato così sul 2-2. Nella ripresa gli uomini di Spalletti hanno trovato il gol della vittoria, sempre grazie ad un super Elmas, autore di una doppietta. Con questo risultato i partenopei sono arrivati secondi nel girone, mentre il Leicester ha chiuso al terzo posto ed ora dovrà affrontare gli spareggi di Conference League.

Questi i risultati finali (in rosso le qualificate agli ottavi, in blu le qualificate agli spareggi, in verde le squadre agli spareggi di Conference League)

GRUPPO A

Lione-Rangers 1-1

Sparta Praga-Brondby 2-0

Classifica: Lione 16, Rangers 8, Sparta Praga 7, Brondby 2

GRUPPO B

Real Sociedad-PSV 3-0

Sturm Graz-Monaco 1-1

Classifica: Monaco 12, Real Sociedad 9, PSV 8, Sturm Graz 2

GRUPPO C

Legia Varsavia-Spartak Mosca 0-1

Napoli-Leicester 3-2

Classifica: Spartak Mosca e Napoli 10, Leicester 8, Legia Varsavia 6

GRUPPO D

Fenerbahce-Eintracht Francoforte 1-1

Anversa-Olympiacos 1-0

Classifica: Eintracht Francoforte 12, Olympiacos 9, Fenerbahce 6, Anversa 5