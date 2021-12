Europa League: Lazio agli spareggi, solo 0-0 con il Galatasaray. Marsiglia in Conference

La Lazio prosegue in Europa League, ma agli spareggi. Serviva una vittoria alla formazione di Sarri per la qualificazione diretta agli ottavi ma finisce 0-0 il confronto decisivo con il Galatasaray. I turchi passano come primi del girone, la Lazio ora affronterà una delle retrocesse dalla Champions. Va agli spareggi di Conference il Marsiglia degli ex giallorossi Pau Lopez e Under, che ha battuto 1-0 la Lokomotiv Mosca.

Questi i risultati finali (in rosso le qualificate agli ottavi, in blu le qualificate agli spareggi, in verde le squadre agli spareggi di Conference League)

GRUPPO E

Lazio-Galatasaray 0-0

Marsiglia-Lokomotiv Mosca 1-0

Classifica: Galatasaray 12, Lazio 9, Marsiglia 7, Lokomotiv Mosca 2

GRUPPO F

Ludogorets-Midtylland 0-0

Braga-Stella Rossa 1-1

Classifica: Stella Rossa 11, Braga 10, Midtylland 9, Ludogorets 2

GRUPPO G

Celtic-Betis Siviglia 3-2

Ferencvaros-Bayer Leverkusen 1-0

Classifica: Bayer Leverkusen 13, Betis Siviglia 10, Celtic 9, Ferencvaros 3

GRUPPO H

Genk-Rapid Vienna 0-1

West Ham-Dinamo Zagabria 0-1

Classifica: West Ham 13, Dinamo Zagabria 10, Rapid Vienna 6, Genk 5