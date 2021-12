Europa League, gli spareggi: il Napoli trova il Barça, Lazio contro il Porto. L'Atalanta sfida l'Olympiacos

Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, a Nyon si prosegue con l'estrazione degli accoppiamenti. Sorteggiati gli spareggi di Europa League, che vedranno coinvolte le terze dei gruppi di Champions contro le squadre classificate al secondo posto della fase a gironi della seconda competizione continentale. Tre le italiane coinvolte: Atalanta, Napoli e Lazio. Sorteggio durissimo per gli azzurri, che affronteranno il Barcellona. Non agevole nemmeno l'accoppiamento della Lazio, che sfiderà il Porto dell'ex Conceiçao, impegno abbordabile per l'Atalanta che trova invece i greci dell'Olympiacos.

Questi gli accoppiamenti:

Siviglia-Dinamo Zagabria

Atalanta-Olympiacos

RB Lipsia-Real Sociedad

Barcellona-Napoli

Zenit San Pietroburgo-Betis Siviglia

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff-Braga

Porto-Lazio