CSKA Sofia-Roma: fastidio all'adduttore destro per Zaniolo

Subentrato nel corso di CSKA Sofia-Roma di Conference League, in scena allo Stadio Vasil Levski, si ferma Nicolò Zaniolo: il 22 giallorosso ha subito richiamato l'attenzione dello staff medico per un problema all'adduttore della coscia destra. Sostituito da Darboe, Zaniolo è stato inquadrato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla zona interessata.

A fine partita lo staff medico del club giallorosso ha confermato le prime impressioni. Zaniolo si è fermato per un fastidio all'adduttore e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Salterà certamente per squalifica il match con lo Spezia, si tenterà ovviamente il pieno recupero per il match con l'Atalanta in programma sabato 18 dicembre.