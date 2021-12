CSKA Sofia-Roma, il programma della vigilia: alle 11 rifinitura a Trigoria, alle 19 la conferenza di Mourinho al Vasil Levski

Oggi la sfida tra Roma e Inter in Serie A, ma il club giallorosso ha già stilato il programma per la prossima trasferta di Conference League contro il CSKA Sofia, che deciderà insieme alla sfida tra Bodo/Glimt e Zorya le sorti del gruppo C. Mourinho la Roma si ritroveranno a Trigoria mercoledì mattina per la solita rifinitura. Dopodiché partenza per Sofia: alle 19 al Vasil Levski è infatti prevista la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico portoghese, affiancato da un giocatore.