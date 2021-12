CSKA Sofia-Roma: cartello per Abraham...e l'inglese regala la maglia al piccolo tifoso (FOTO e VIDEO)

"Tammy Abraham sono venuto qui da Cobham per la tua maglia", recita il cartello del giovane tifoso esposto allo Stadio Vasil Levski in occasione di CSKA Sofia-Roma rivolto a Tammy Abraham. E l'attaccante inglese, oggi protagonista con una doppietta, regala un sorriso al piccolo sostenitore donandogli la sua maglia al momento dell'uscita dal campo, sostituito da Nicolò Zaniolo.

