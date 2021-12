CSKA Sofia-Roma: altri due giovani convocati da Mourinho. Ci sono Mastrantonio e Persson

L'attenzione di Mourinho sulla Primavera resta sempre alta e dalla squadra allenata da Alberto De Rossi il tecnico portoghese sta attingendo a pieno mani dall'inizio della stagione. Questa volta, in occasione dell'ultima gara del girone di Conference League contro il CSKA Sofia, è il turno del portiere Mastrantonio, classe 2004 cresciuto nell'Urbetevere e ora padrone della porta della Primavera romanista, e dell'attaccante svedese Persson, che insieme a Felix, che ha già debuttato (e segnato) in Serie A, ha rappresentato la coppia d'attacco inarrestabile in avvio di stagione del massimo campionato giovanile.