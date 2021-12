CSKA Sofia: Carey out per la Roma

Contro la Roma il CSKA Sofia sconta una pesante assenza. Da forfait di Graham Carey, che era andato in gol nel match d'andata, finito 4-1 per i giallorossi. Come riporta la stampa bulgara, infatti, il centrocampista irlandese ha chiesto al club di tornare momentaneamente in patria per motivi personali, nello specifico assistere la moglie colpita da gravi problemi di salute.

In casa CSKA si sta ancora valutando una soluzione: Carey potrebbe giocare la partita di domani con la Roma, ultimo match del gruppo C di Conference League, per poi partire per l'Irlanda e rientrare in Bulgaria a metà gennaio. L'altra soluzione sarebbe la partenza tra oggi e domani, per poi rientrare prima del 16 dicembre, saltando così il match con la Roma e la prossima partita di campionato.

Nuove indiscrezioni sulla questione Carey. Secondo gli ultimi rumors il giocatore avrebbe chiesto al presidente del CSKA, Grisha Ganchev, la rescissione del contratto dal prossimo 1 gennaio per via dei gravi problemi di salute della moglie. Intanto è confermato il suo forfait per il match con la Roma: stamattina il calciatore ha fatto ritorno in Irlanda.

(blitz.bg)