Conferenza stampa, Mladenov: "Mourinho renderà la Roma più grande. Il campo è in condizioni disperate" - Muhar: "Non servono motivazioni con i giallorossi"

Alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Conference League e in scena domani alle 18.45 allo Stadio Vasil Levski, il tecnico del CSKA Sofia Stojčo Mladenov ha parlato in conferenza stampa. "I problemi ci sono fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Abbiamo bisogno di centrocampisti creativi che sono assenti, ma metteremo in campo una squadra per contrastare la Roma - ha detto -. La nostra motivazione è il problema più piccolo. Abbiamo fatto bene nel torneo e i risultati non sono stati buoni. Non ci siamo allenati al Vasil Levski perché non volevamo e neanche la Roma ha voluto. Le condizioni del campo sono disperate. Speriamo che nelle prossime 24 ore gli addetti cercheranno di pulirlo bene. Sarà una partita internazionale e il campo deve essere in perfette condizioni e al momento non lo è".

"Non abbiamo centrocampisti creativi. Né Kerry né Varela possono giocare. Contro la Roma credo che faremo meglio di quanto fatto all'Olimpico. Ho ricevuto chiamate e messaggi, ma è facile quando vinciamo. Non importa chi sia il proprietario o l'allenatore, la squadra deve essere supportata dal primo all'ultimo minuto - ha aggiunto -. La presenza dei tifosi può aiutarci. Sono stato giocatore e so cosa vuol dire quando ci sono 30mila spettatori. Questo è uno stimolo per ogni atleta". "Abbiamo tre giovani nella nostra squadra, credo che avranno tempo per giocare nella seconda metà della stagione. La nostra selezione non dipende da questa partita. Sono consapevole di ciò che serve per migliorare la qualità della squadra e aumentare la concorrenza in determinate posizioni - ha continuato -. Ne stiamo discutendo con la dirigenza. È possibile che Kerry non torni in questa stagione".

"L'Italia non è Bulgaria. C'è una strategia da seguire. Mourinho è un nome molto importante nel mondo del calcio. L'approccio è radicalmente diverso. Ha bisogno di tempo e renderà la Roma una squadra ancora più grande e con più successo. Ci riesce sempre e lo ha fatto ovunque sia andato - ha proseguito commentando il tecnico romanista -. Mourinho è un professionista dalla A alla Z, cura tutto nei minimi dettagli. Fuori dal campo è umano, corretto e disponibile".

Al fianco del tecnico è intervenuto il centrocampista Karlo Muhar: "Non credo che dovresti cercare motivazioni contro la Roma perché ne hai abbastanza quando affronti una squadra del genere. Quando sei bambino, vuoi giocare contro queste squadre. Vuoi metterti alla prova, non ho bisogno di ulteriori motivazioni".