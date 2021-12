Conference League: vince il Vitesse, il Tottenham si gioca tutto nel recupero con il Rennes. Basilea agli ottavi

Terminate anche le ultime gare di Conference League e si delinea il quadro dei turni successivi. Riguardo gli ottavi, dopo le gare di oggi pomeriggio mancava all'appello solo la qualificata del gruppo H: la spunta il Basilea, che supera lo scontro diretto con il Qarabag.

Slavia Praga e PAOK agli spareggi, da definire solo l'ultimo posto conteso tra il Vitesse e il Tottenham. Si definirà tutto dopo che sarà fissato il recupero del match tra gli Spurs e il Rennes, rinviato a causa dei molti casi di Covid nell'undici di Antonio Conte.

Con il 3-1 rifilato dagli olandesi al Mura, per il Tottenham sarà d'obbligo vincere. Vista la parità assoluta negli scontri diretti, nei gol segnati nel doppio confronto (3-2 per il Tottenham all'andata, 1-0 per il Vitesse al ritorno), sarà decisiva la differenza reti generale. Al momento è +3 per entrambe, quindi agli Spurs basterà battere il Rennes con il minimo scarto per andare agli spareggi.

Questi i risultati finali (in rosso le qualificate agli ottavi, in blu le qualificate agli spareggi):

GRUPPO E

Feyenoord-Maccabi Haifa 2-1

Union Berlino-Slavia Praga 1-1

Classifica: Feyenoord 14, Slavia Praga 8, Union Berlino 7, Maccabi Haifa 4

GRUPPO F

Copenhagen-Slovan Bratislava 2-0

PAOK Salonicco-Lincoln Red Imps 2-0

Classifica: Copenhagen 15, PAOK Salonicco 11, Slovan Bratislava 8, Lincoln Red Imps 0

GRUPPO G

Tottenham-Rennes rinviata

Vitesse-Mura 3-1

Classifica: Rennes 11, Vitesse 10, Tottenham 7, Mura 3

GRUPPO H

Basilea-Qarabag 3-0

Omonia Nicosia-Kairat Almaty 0-0

Classifica: Basilea 14, Qarabag 11, Omonia Nicosia 4, Kairat Almaty 2