Conference League, Tottenham-Rennes non si giocherà: Spurs verso la sconfitta a tavolino

Tottenham-Rennes di Conference non si giocherà per mancanza di date. Lo ha reso noto l’Uefa con un comunicato: dopo il rinvio per i diversi casi Covid nel club inglese, la sfida non verrà recuperata e sarà aperta una indagine. Il rischio per il Tottenham è la sconfitta per 3-0 a tavolino che vorrebbe dire eliminazione dalla Conference League. Ecco quanto si legge nel comunicato:

"In conformità con l’allegato J del regolamento della UEFA Europa Conference League, la UEFA, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club. Di conseguenza, la partita non potrà più essere disputata . e la questione sarà, pertanto, deferita all’Organo di Controllo, Etico e Disciplinare UEFA per una decisione da prendere ai sensi dell’Allegato J del suddetto regolamento di gara”

(uefa.com)